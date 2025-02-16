حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة جلب الأسلحة والذخائرغير المرخصة من خارج البلاد

أمرت نيابة الجيزة بحبس 4 عناصر إجرامية بتهمة جلب الأسلحة والذخائر غير المرخصة من خارج البلاد، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة بالجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى "أكثر من 8 ملايين جنيه" – ماكينة عد نقود – 9 هواتف محمولة - 2 سيارة ملاكى.

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