محاكمة المخرج محمد سامي وخلية العجوزة، أبرز القضايا المنظورة أمام المحاكم غدا

تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة غدا عدد من القضايا العامة التي شغلت الرأي العام الفترة الاخيرة، وخاصة عن عدد منها مرتبط بمشاهير فن ورياضة

محاكمة أحد المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في محكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا، محاكمة أحد المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية العجوزة الإرهابية".

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن القضية تتعلق بقيام المتهمين خلال الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017 بتكوين خلية إرهابية، وتولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية هدفها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر

محاكمة متهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال السمري، غدًا الاثنين 17 فبراير 2025، محاكمة متهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث.

رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري"

كما تشهد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا، محطة جدية في محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري".

محاكمة محمد سامي بتهمة سب عفاف شعيب

فيما تشهد محكمة جنح أكتوبر، غدا، الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، لاتهامه بالسب والقذف.

وقالت الفنانة عفاف شعيب في دعواها، إن المخرج محمد سامي، وجه إليها ألفاظا خادشة للشرف.

أولى جلسات الدعوى المقامة من الطبيبة

تنظر محكمة الشيخ زايد غدا، أولى جلسات الدعوى المقامة من الطبيبة التي تعدي عليها أهل زوجها في محاولة لطردها من المنزل وتتهمهم بالامتناع عن تسليمها الميراث بالشيخ زايد.



وقالت المبلغة في دعواها إنها تزوجت بزوجها في عام 2021 وأنجبت منه طفلا ذكرا وما أن بلغ عمر الصغير 4 أشهر حتى توفى زوجها.

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