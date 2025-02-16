الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كايا سكوديلاريو وجو ألوين أول الحاضرين علي السجادة الحمراء لحفل بافتا (صور)

كايا سكوديلاريو،
كايا سكوديلاريو، فيتو

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، المعروفة بـ بافتا، في نسخته الـ 78.

وكانت الممثلة كايا سكوديلاريو، والممثل جو ألوين، أولى الحضور علي السجادة الحمراء للحفل.

Image

 ويعد حفل بافتا، أبرز فعالية سينمائية في المملكة المتحدة البريطانية، ويقام في العاصمة لندن، وتحديدا في مركز ساوث بانك، ويقدمه الممثل الكوميدي "ديفيد تينانت".

Image

ويذاع حفل بافتا، حصريا، في الوطن العربي، عبر القناة الثقافية السعودية، وعالميا عبر قناة BBC One.

وأعلن رسميا عن أسماء مرشحي حفل البافتا، والتي جاءت كالتالي:ـ

 

أفضل فيلم لعام

Emilia Pérez

Conclave

Dune: Part Two

The Brutalist

A Complete Unknown

Kneecap

Anora

The Apprentice

The Substance

Wicked

 

 

 

أفضل فيلم بريطاني 

Gladiator II

Love Lies Bleeding

We Live in Time

Civil War

Conclave

Back to Black

Bird

Blitz

Hard Truths

Kneecap

Lee

The Outrun

Paddington in Peru

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Wicked Little Letters

 

أفضل فيلم للعائلة والأطفال لعام

That Christmas

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Kensuke’s Kingdom

Flow

Young Woman and the Sea

Piece By Piece

Spellbound

أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية 

Emilia Pérez

The Count of Monte Cristo

The Girl with the Needle

Flow

All We Imagine as Light

Black Dog (Gou zhen)

Kneecap

La Chimera

The Seed of the Sacred Fig

I’m Still Here (Ainda Estou Aqui)

 

أفضل فيلم وثائقي 

Daughters

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Made In England: The Films of Powell and Pressburger

Elton John: Never Too Late

Black Box Diaries

I Am: Celine Dion

No Other Land

The Bibi Files

The Remarkable Life of Ibelin

Will & Harper

أفضل فيلم رسوم متحركة 

That Christmas

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Despicable Me 4

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

أفضل مخرج 

جاك أوديار عن Emilia Pérez

إدوارد بيرجر عن Conclave

دينيس فيلنوف عن Dune: Part Two

بايال كاباديا عن All We Imagine as Light

شون بيكر عن Anora

نورا فينجشيدت عن The Outrun

كورالي فارجات عن The Substance

برادي كوربيت عن The Brutalist

أليس روهرواشر عن La Chimera

إلين كوراس عن Lee

 

أفضل سيناريو أصلي 

All We Imagine as Light

Civil War

Heretic

Kneecap

Anora

The Apprentice

The Brutalist

Challengers

A Real Pain

The Substance

أفضل سيناريو مقتبس

Emilia Pérez

Dune: Part Two

A Complete Unknown

Conclave

Sing Sing

Wicked

Lee

Nickel Boys

Night Bitch

The Outrun

أفضل ممثلة لعام 

كارلا صوفيا جاسكون – Emilia Pérez

إيمي آدامز – Nightbitch

كيت وينسليت – Lee

نيكول كيدمان – Babygirl

سيرشا رونان – The Outrun

سينثيا إيريفو – Wicked

ديمي مور – The Substance

ماريسا أبيلا – Back To Black

ماريان جان بابتيست – Hard Truths

مايكي ماديسون – Anora

أفضل ممثل لعام 

تيموثي شالاميت – A Complete Unknown

أدريان برودي – The Brutalist

دانييل كريج – Queer

جود لو – Firebrand

رالف فاينز – Conclave

كينجسلي بن أدير – Bob Marley: One Love

كولمان دومينجو – Sing Sing

ديف باتيل – Monkey Man

هيو جرانت – Heretic

سيباستيان ستان – The Apprentice

جوائز الإبداع الفني

أفضل تصوير سينمائي 

Anora

The Brutalist

Civil War

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Gladiator II

Nosferatu

The Substance

أفضل تصميم أزياء 

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Furiosa: A Mad Max Saga

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

أفضل موسيقى تصويرية 

Emilia Pérez

Gladiator II

Nosferatu

The Outrun

The Substance

The Wild Robot

Beetlejuice, Beetlejuice

Blitz

The Brutalist

Conclave

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كايا سكوديلاريو كايا سكوديلاريو بافتا بافتا ٢٠٢٥ بافتا ٧٨

مواد متعلقة

الاستعدادات النهائية لحفل بافتا في نسخته الـ 78

القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح يواصل التألق، ليفربول يتخطى وولفرهامبتون 1/2 ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

الزمالك يفشل في فك شفرة دفاعات بتروجيت بعد 60 دقيقة

الطماطم تواصل الانخفاض، سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

قبل مواجهة الأهلي، الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام بتروجيت 1/1 بالدوري

جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

منوعات

المزيد

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، مظاهر أدب النبي سليمان مع رعيته (فيديو)

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية