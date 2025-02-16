الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة حقيبة راكب بمنشأة القناطر

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت نيابة الجيزة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة حقيبة راكب أجنبي الجنسية في منشأة القناطر.

 

القبض علي المتهم بسرقة أجنبي
 

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية يتهم سائقا بشركة توصيل شهيرة بسرقة حقيبته.

وأفاد المبلغ بأنه أثناء استقلال السيارة طلب من السائق التوقف لقضاء حاجته إلا أن الأخير غافله وسرق الحقيبة وغادر بالسيارة.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هوية المتهم أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة منشأة القناطر الجيزة

مواد متعلقة

غدا، محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب وقذف عفاف شعيب

حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة جلب الأسلحة والذخائرغير المرخصة من خارج البلاد

محاكمة المخرج محمد سامي وخلية العجوزة، أبرز القضايا المنظورة أمام المحاكم غدا

النيابة تطلب تحريات المباحث في إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بأطفيح

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

الاستماع لأقوال أسرة طفل سقط عليه حائط منزله أثناء لهوه بالواحات

حبس عاطل طعن شقيقين بإمبابة بسبب خلافات على 500 جنيه

تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة 600 ألف جنيه من صيدلية بالعمرانية
ads

الأكثر قراءة

أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام بتروجت

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة زيزو في مباراة بتروجت

القصة الكاملة لأزمة رجل مباراة الزمالك وبتروجت

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

ليلة تألق عبد الله وعاشور، الأهلي يكتسح الإسماعيلي برباعية ويتصدر الدوري المصري

منوعات

المزيد

الكويت تستضيف مسابقة أجمل قطة فى منطقة الشرق الأوسط

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

مظاهر قيومية الله، تفسير الشعراوي للآية 5 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير رؤية الحنطور في المنام وعلاقته بقدوم الخير وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية