حبس عاطلين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالمعادى

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عاطلين بدائرة قسم شرطة المعادي، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية ومركبة "توك توك" تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميليهما سيئى النية مالكى محلين لبيع الهواتف المحمولة - مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام "أمكن ضبطهما".

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