الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

سائق يذبح شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

لقى عامل مصرعه على يد شقيقه تعدى عليه بسكين بسبب خلافات على مالية بينهما بمركز دار السلام بسوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوصول عطية شرقاوي ن ٤٠ عاما عامل من قرية السلام مصابًا بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليسرى وتوفي عقب وصوله لمستشفى دار السلام المركزى.

وأفاد والده (74 عاما، متقاعد) بأن نجله شقيق المتوفى محمود 36 عاما سائق قام بالتعدي على المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة سكين.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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