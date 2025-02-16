الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات وردع كافة الممارسات الاحتكارية

حملات
حملات

أكد الفريق  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه تم التشديد  على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

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وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 100 منشآة، والتحفظ على 6278 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 2200 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و285 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب مليون و373 ألف جنيه خلال أسبوع

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الفريق أحمد خالد حسن ورؤساء الأحياء أحياء الإسكندرية الاسكندرية

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