المشدد 5 سنوات لسائق دهس شخصين بطريق صلاح سالم

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لسائق ميكروباص وغرامة 10 الاف جنيه لاتهامه بدهس مواطن والتسبب في وفاته وإصابة آخر بطريق صالح سلام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تسبب بخطاه في إصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته، وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، بأن قاد المركبة بسرعة تجاوز تلك المقررة قانونا لقيادتها حال تعاطيه لجوهر الحشيش المخدر فصدم الدراجة النارية التي يستقلها شخصين مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وتسبب بخطأه في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور.

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