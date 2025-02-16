مستشفيات جامعة سوهاج تواصل استقبال مصابي غزة

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه استمرارًا للجهود المصرية في إغاثة المصابين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، تواصل مستشفيات سوهاج الجامعية استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج مجانًا.

مستشفيات جامعة سوهاج تواصل استقبال مصابى غزه

وأوضح النعماني أن وزارة التعليم العالي قد وضعت خطة متكاملة لتقوم المستشفيات الجامعية بمختلف أنحاء الجمهورية، بتقديم كافة أنواع الدعم الطبى واللوجستى لجميع المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة والتى تشمل تقديم العلاج اللازم للحالات الطارئة، إلى جانب توفير العلاج الطبيعى والرعاية الصحية المتخصصة للمرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة أو مزمنة.

79 مصابا ومرافقيهم تم تقديم أفضل الرعاية لهم

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب أن المستشفي الجامعي قد استقبلت عدة دفعات من الجرحى وبلغ عددهم 79 مصابا ومرافقيهم، وتم تقديم أفضل العاية ممكنة لهم، حيث تم علاجهم على مدار شهر حتى تماثلهم للشفاء التام.

اليوم استقبال 16 مصابا من غزة وذويهم يخضع لبرامج علاجية متكاملة

وأوضح الدكتور أحمد كمال مدير المستشفي الجامعي أنه تم استقبال 16 مصابا وذويهم، ويخضع جميع المرضى والجرحى الذين تم استقبالهم، لبرامج علاجية متكاملة، تضمن لهم أفضل الرعاية الصحية، من قبل فرق طبية مؤهلة، حيث تنوعت الإصابات بين إصابات حرب، ومرضى من أصحاب الأمراض المزمنة مثل سرطان القولون والكبد والثدي وكسور متفرقة وعدد من الإصابات الأخرى.

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