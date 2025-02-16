السجن 3 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في مخدر البودر بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، بمعاقبة عاطلين بالسجن 3 سنوات، بتهمة الاتجار في مخدر البودر.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين تخصصا في الاتجار فى مخدر "البودر" ويقومان بتوزيعه على عملائهما من المدمين في نطاق منطقة شرق القاهرة، وتم مراقبة المتهمين وبعمل أكمنة لهما تم القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كيلو من مخدر "البودر" وسلاح ناري.

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما (1,200 كيلو جرام لمخدر البودر - فرد خرطوش وطلقة).

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