الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

اليوم، فض الأحراز في قضية متهم بخلية تنظيم داعش بولاق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، محاكمة متهم بالانضمام لـتنظيم داعش بولاق، في القضية رقم 11971 لسنة 2024، جنايات بولاق.

 

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية في الجلسة السابقة لفض الأحراز.

الاتهامات الموجهة

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وآخرين فى غضون الفترة من 2014  حتى 22 فبراير 2021، تولى قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى العاشر لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.                                          

 

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

 

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