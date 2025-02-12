الأربعاء 12 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

قصور الثقافة تقيم معرض مراسم الجنوب بالهناجر

قصور الثقافة، فيتو
قصور الثقافة، فيتو

تشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بالأوبرا، في السابعة مساء السبت المقبل 15 فبراير، انطلاق معرض "ملتقى مراسم الجنوب.. الشلاتين وحلايب وأبو رماد"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر المعرض حتى الخميس 20 فبراير الحالي.

 

معرض ملتقى مراسم الجنوب 

المعرض نتاج ملتقى  مراسم الجنوب.. الشلاتين وحلايب وأبو رماد، الذي أقيم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وعقدته الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمحافظة البحر الأحمر في مايو الماضي، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة البحر الأحمر.

ويضم المعرض أعمالًا متنوعة تعكس الرؤية الإبداعية لـ 15 فنانًا وفنانة هم: أحمد الشامي، يوسف محمود، وليد طارق، صلاح شعبان، فاطمة رمضان، محسن أبو العزم، محمد عبد الرحيم، مريم عماد، منى محمود، نور الإسلام الشامي، هاني مبارك، أميرة العطار، ريهام عبد الناصر، عيد السويفي، وولاء أبو العينين.

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قاعة آدم حنين معرض ملتقى مراسم الجنوب الهيئة العامة لقصور الثقافة مركز الهناجر للفنون
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