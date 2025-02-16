مدافع ليفربول يرد على اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان بضمه

تحدث مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي، عن مستقبله واحتمال انتقاله إلى باريس سان جيرمان أو ريال مدريد.

كوناتي يرد على اهتمام الكبار بضمه

قالت صحيفة أونز مونديال إن نادي باريس سان جيرمان وضع هدفين صوب عينيه هذا الصيف هما مغنيس أكليوش وإبراهيم كوناتي.

وتابعت أن الفريق الباريسي مهتم بكوناتي قلب دفاع ليفربول، ويرغب في إعادته إلى مسقط رأسه.

مشيرة إلى أن اللاعب لم يمدد تعاقده بعد مع "ليفربول"، ما يجعل إمكانية التعاقد معه أمر يسيرًا.

ونقلت الصحيفة تصريحات عن اللاعب الدولي الفرنسي أدلى بها Téléfoot، إذ قال "سماع أندية كبيرة مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان مهتمة بي هو أمر ممتع للغاية! الآن، أركز على هذا الموسم للفوز بكل شيء. ثم وضعي التعاقدي، أترك لوكلاء أعمالي الاهتمام بذلك".

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