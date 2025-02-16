التأمين الصحي بجنوب الصعيد يوسع تعاقداته الطبية بالمستشفيات الخاصة بقنا

أنهى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجنوب الصعيد إجراءات التعاقد مع عدد من المنشآت الطبية، وهي مستشفى رويال الخاص – قسم الحضانات، ومركز تداوي الطبي – وحدة الرعاية المركزة، ومركز الصفا الطبي بفرشوط – قسم الحضانات،وذلك في إطار التوسع المستمر في تقديم الخدمات الطبية لأهالي محافظة قنا.

الهيئة العامة للتأمين الصحي

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مصطفى محمدي، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجنوب الصعيد، أن التوسع في التعاقدات الجديدة مع عدد من الجهات الطبية الخارجية، بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، يأتي بهدف توفير خدمات الرعاية المركزة والحضّانات لمرضى التأمين الصحي بالمحافظة، استجابةً للحاجة المتزايدة لهذه الخدمات، خاصة في ظل محدودية الأماكن المتاحة بالمستشفيات الحكومية.

وتهيب الهيئة العامة للتأمين الصحي بجنوب الصعيد بالسادة أصحاب المراكز الطبية الخاصة، سواء في مجالات الرعاية المركزة أو الحضّانات أو مراكز الأشعة أو معامل التحاليل أو الصيدليات، ممن يرغبون في التعاقد مع التأمين الصحي، بالتوجه إلى مقر الفرع بمنطقة المساكن لإنهاء الإجراءات اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الخدمات الصحية بجميع أنحاء المحافظة وضمان وصولها لمستحقيها من مرضى التأمين الصحي.

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