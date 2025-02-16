مصرع شاب إثر انقلاب موتوسيكل في قنا

لقي شاب مصرعه، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل في نجع الخطاطبة قرية السمطا في دشنا.



وبعد الفحص تبين مصرع م.ع.ح، يبلغ من العمر 25 عامًا، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في قرية السمطا مركز دشنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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