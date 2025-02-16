الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

عملاء مركز تحديث الصناعة يشاركون بفعاليات معرض "بايوفاخ" بألمانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك عملاء مركز تحديث الصناعة بفعاليات معرض "بايوفاخ"، أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في مجال المنتجات العضوية وذلك ضمن أنشطة برنامج "الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية"، والمنعقد بألمانيا خلال الفترة من 9 فبراير وحتى 27 فبراير 2025.

يضم الوفد المصري ممثلي شركات مصرية إلى جانب وفود من تونس وأوكرانيا وجورجيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي. كما التقى أعضاء الوفد مع  أولريش نيمان، رئيس قسم الشراكات التجارية مع ألمانيا، ومانويل بالز، نائب رئيس القسم، وكاترين تروشفسكي، مديرة المشروع بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية

 

 تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا

 

حيث تم بحث سبل تعزيز الصادرات المصرية والتعاون في مجالات الزراعة العضوية والاستدامة مما يسهم في تقوية العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع الاقتصادي.

 

ويأتي هذا اللقاء في العام الثاني عشر لتنفيذ البرنامج بمصر، والذي يمثل دعامة أساسية لتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين المصري والألماني، حيث استفاد من البرنامج ٥٤٦ من أصحاب الشركات وكبار التنفيذيين بالمؤسسات الصناعية المصرية.

وخلال العام الجاري، سيتم تنفيذ دورتين تدريبيتين جديدتين ضمن البرنامج، تشملان المشاركة في أهم المعارض الدولية بألمانيا، ومن بينها معرض K المتخصص في الصناعات البلاستيكية ومعرض Anuga الرائد في الصناعات الغذائية، مما يعزز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين ويفتح مجالات أوسع لتنمية الأعمال المصرية في السوق الألماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز تحديث الصناعة تحديث الصناعة ألمانيا مصر والمانيا

مواد متعلقة

"تحديث الصناعة" ينظم ورشة عمل عن الاستدامة وإدارة الكربون (صور)
ads

الأكثر قراءة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

أكثرهم سودانيين، الأمم المتحدة تكشف عدد اللاجئين في مصر

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

طبيبة كفر الدوار باكية: لم أسع للتريند أو الشهرة (صور)

السيسي وولي عهد الأردن يؤكدان البدء الفوري لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

المزيد

خدمات

المزيد

بمشاركة 140 شركة مصرية، غدا انطلاق أكبر معرض للأغذية والمشروبات في دبي

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

المزيد

انفوجراف

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

بعد انتشاره بين الناس، علي جمعة يكشف أهم علاج للحزن والاكتئاب

سنة الله، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 62 من سورة الأحزاب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية