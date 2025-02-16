عملاء مركز تحديث الصناعة يشاركون بفعاليات معرض "بايوفاخ" بألمانيا

شارك عملاء مركز تحديث الصناعة بفعاليات معرض "بايوفاخ"، أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في مجال المنتجات العضوية وذلك ضمن أنشطة برنامج "الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية"، والمنعقد بألمانيا خلال الفترة من 9 فبراير وحتى 27 فبراير 2025.

يضم الوفد المصري ممثلي شركات مصرية إلى جانب وفود من تونس وأوكرانيا وجورجيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي. كما التقى أعضاء الوفد مع أولريش نيمان، رئيس قسم الشراكات التجارية مع ألمانيا، ومانويل بالز، نائب رئيس القسم، وكاترين تروشفسكي، مديرة المشروع بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية

تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا

حيث تم بحث سبل تعزيز الصادرات المصرية والتعاون في مجالات الزراعة العضوية والاستدامة مما يسهم في تقوية العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع الاقتصادي.

ويأتي هذا اللقاء في العام الثاني عشر لتنفيذ البرنامج بمصر، والذي يمثل دعامة أساسية لتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين المصري والألماني، حيث استفاد من البرنامج ٥٤٦ من أصحاب الشركات وكبار التنفيذيين بالمؤسسات الصناعية المصرية.

وخلال العام الجاري، سيتم تنفيذ دورتين تدريبيتين جديدتين ضمن البرنامج، تشملان المشاركة في أهم المعارض الدولية بألمانيا، ومن بينها معرض K المتخصص في الصناعات البلاستيكية ومعرض Anuga الرائد في الصناعات الغذائية، مما يعزز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين ويفتح مجالات أوسع لتنمية الأعمال المصرية في السوق الألماني.

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