"تحديث الصناعة" ينظم ورشة عمل عن الاستدامة وإدارة الكربون (صور)

نظم مركز تحديث الصناعة في منطقة شمال مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وجمعية رجال أعمال الإسكندرية ورشة العمل الخاصة بالاستدامة وإدارة الكربون لشركات التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية بمنطقة شمال مصر، وذلك بحضور 30 مشاركا من 24 شركة من عملاء المركز.

تحقيق التنمية المستدامة

ويأتى هذا في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة والشركاء الفاعلين لتعزيز الاهتمام بملف الاقتصاد الأخضر وتأثيره الإيجابي على العمليات الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة.

هذا وقد تم خلال ورشة العمل استعراض الخدمات الفنية التي يقدمها مركز تحديث الصناعة لعملائه تحت مظلة وزارة الصناعة والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة.

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعًا صناعيًّا متخصصًا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

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