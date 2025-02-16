بيسيرو يحذر لاعبي الزمالك من هذا الأمر

وجه البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، تحذيرًا شديدًا للاعبين قبل مباراة الفريق اليوم أمام بتروجت في الدوري المصري.

بيسيرو حذر اللاعبين من الاعتراض على قرارات الحكم، مؤكدًا أن أي تصرف غير لائق قد يؤدي إلى حصولهم على إنذارات، وهو ما يهدد غيابهم عن المباراة المرتقبة أمام الأهلي يوم 22 فبراير الجاري.

ويعاني الزمالك من أزمة كبيرة بسبب تهديد الغياب لستة لاعبين من التشكيلة الأساسية في المباراة المقبلة أمام الأهلي، بسبب حصولهم على إنذارات في المباريات السابقة.

بيسيرو يسعى جاهدًا لتفادي هذه المشكلة من خلال تحفيز اللاعبين على التركيز الكامل في المباراة وتجنب أي تصرفات قد تكلف الفريق غياب أحد اللاعبين المهمين في الديربي.

أول اللاعبين المهددين بالإيقاف هو أحمد مصطفي “زيزو”، الذي حصل على إنذارين في مباراتي سيراميكا كليوباترا وفاركو. وفي حال حصوله على إنذار آخر، سيغيب عن مباراة الأهلي، كذلك، محمود بنتايك مهدد بالغياب بعد حصوله على إنذارين في مباراتي سموحة وفاركو.

سيف الجزيري، الذي حصل على إنذارين في مباراتي حرس الحدود وفاركو، وحسام عبد المجيد، الذي نال إنذارين في مباراتي غزل المحلة وبيراميدز، يشتركان في نفس المصير، حيث سيتعين عليهما الحذر في المباراة القادمة لتفادي الإيقاف.

كما يواجه أحمد حسام خطر الإيقاف بعد حصوله على إنذارين في مباراتي سموحة والجونة، بينما نبيل عماد “دونجا” يواجه نفس المصير بعد تحصيله إنذارين في مباراتي مودرن سبورت والإسماعيلي.

يعتبر بيسيرو أن غياب أي من هؤلاء اللاعبين سيكون له تأثير كبير على تشكيل الفريق في المباراة الهامة أمام الأهلي، وهو ما يزيد من أهمية المباراة ضد بتروجت، حيث يسعى المدرب لتحقيق الفوز وحماية لاعبيه من الوقوع في فخ الإنذارات.

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