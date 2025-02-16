الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل سفير بلجيكا

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل سفير بلجيكا

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، بارت دي جروف سفير بلجيكا لدى مصر، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل سفير بلجيكا

 


ورحب المحافظ بالسفير البلجيكي والوفد المرافق له علي أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإدخالها إلى قطاع غزة.

محافظ شمال سيناء يستقبل وزيري الصحة والتضامن ووفد الجامعة العربية

وزيرا التضامن والصحة في زيارة لشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين


من جانبه ثمن السفير البلجيكي الجهود التي تبذلها مصر في وقف الحرب بقطاع غزة وإدخال المساعدات، مؤكدًا علي وجود علاقات طيبة بين مصر وبلجيكا على مختلف المستويات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال الأحمر المصري إدخال المساعدات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء المساعدات الإنسانية والإغاثية بشمال سيناء بقطاع غزة محافظ شمال سيناء
ads

الأكثر قراءة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

أكثرهم سودانيين، الأمم المتحدة تكشف عدد اللاجئين في مصر

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

طبيبة كفر الدوار باكية: لم أسع للتريند أو الشهرة (صور)

السيسي وولي عهد الأردن يؤكدان البدء الفوري لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

المزيد

خدمات

المزيد

بمشاركة 140 شركة مصرية، غدا انطلاق أكبر معرض للأغذية والمشروبات في دبي

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

المزيد

انفوجراف

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

بعد انتشاره بين الناس، علي جمعة يكشف أهم علاج للحزن والاكتئاب

سنة الله، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 62 من سورة الأحزاب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية