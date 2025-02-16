استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، بارت دي جروف سفير بلجيكا لدى مصر، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

محافظ شمال سيناء يستقبل سفير بلجيكا



ورحب المحافظ بالسفير البلجيكي والوفد المرافق له علي أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإدخالها إلى قطاع غزة.



من جانبه ثمن السفير البلجيكي الجهود التي تبذلها مصر في وقف الحرب بقطاع غزة وإدخال المساعدات، مؤكدًا علي وجود علاقات طيبة بين مصر وبلجيكا على مختلف المستويات.

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