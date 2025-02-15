محافظ شمال سيناء يستقبل وزيري الصحة والتضامن ووفد الجامعة العربية

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية،، أثناء وصولهم الي مدينة العريش، في مطار العريش الدولي، في حضور القيادات التنفيذية والشعبية.

ورحب المحافظ بوزيري الصحة والتضامن الاجتماعي ووفد الجامعة العربية على ارض محافظة شمال سيناء، مستعرضًا الجهود التي تبذلها المحافظة في استقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية وادخالها الي قطاع غزة، بجانب استقبال الجرحي الفلسطينيين للعلاج في مستشفيات المحافظة وعدد من محافظات الجمهورية.

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