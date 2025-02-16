الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

مجلس الدولة يُرجئ حسم فتوي بين "الثقافة" و"السكة الحديد " بسبب نزاع على مكتبة الطفل

مجلس الدوله
مجلس الدوله

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى تكليف طرفي النزاع القائم بين (القومية لسكك حديد مصر ووزارة الثقافة )، على التعدي من قبل وزارة الثقافة على أملاك الهيئة بإقامة مكتبة الطفل، وقررت تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة قنا، تكون مهمتها، تحديد المساحة محل النزاع على وجه الدقة، والبيانات الأساسية لها الواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية، وبحث سند الملكية أو الانتفاع بها من طرفي النزاع. 

نزاع بين السكك الحديد ووزارة الثقافة 

سبب صدور الفتوى، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر نسبت إلى وزارة الثقافة التعدي على أملاكها بإقامة مكتبة الطفل على مساحة (705) أمتار مربعة بناحية قفط بمحافظة قنا دون إذن أو موافقة منها، وتم تحرير محضر إثبات حالة ومطالبة الوزارة بإزالة التعدي، وسداد مقابل الانتفاع بتلك المساحة منذ تاريخ التعدي حتى تمام الإخلاء، ولكن دون جدوى، وقد أفادت الهيئة العامة لقصور الثقافة بأن حيازتها للمساحة محل النزاع حيازة قانونية بسندٍ من عقد الإيجار المبرم بين رئيس مركز قفط ومدير مديرية الثقافة بمحافظة قنا المؤرخ 1/4/1984.

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