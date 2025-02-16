الزناتي: أموال المعلمين تخضع لرقابة صارمة من الدولة

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب التحية إلى المعلمين المصريين لجهودهم في خدمة العملية التعليمية، وبناء الأجيال.

وأكد "الزناتي"، خلال كلمته في اجتماع رؤساء الفرعيات ورؤساء اللجان النقابية اليوم الأحد، أن المعلمين يدركون حجم ما تبذله النقابة من جهود لتقديم أفضل الخدمات للمعلمين وأسرهم، موضحًا أنه منذ تولى المجلس الحالي المسئولية قبل ١٠ أعوام ويتجدد هذا اللقاء في كل عام، من أجل الإعلان عن خدمات أفضل للمعلمين.

وقال "الزناتي" إن الزيادات التي يقررها صندوق الزمالة في الميزة التأمينية ليست منحا من الدولة، ولا عطايا تحل على النقابة، وإنما هي نتاج للاستثمار الجيد في أموال المعلمين، والحفاظ على مقدرات النقابة.

وشدد نقيب المعلمين على أن أموال صندوقي الزمالة والمعاشات، وكل مقدرات النقابة تخضع لرقابة صارمة، ومحاسبة دقيقة للغاية من الأجهزة الرقابية بالدولة، وأن المجلس الحالي يسعى بكل طاقة ويبذل كل جهد من أجل تقديم خدمات أفضل للمعلمين على كل المستويات.

ودعا "الزناتي" جموع المعلمين أن يكونوا صفا واحدا في دعم القيادة السياسية في موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية، ورفض المقترح الأمريكي بتهجير الفلسطينيين عن أرضهم.

وتابع "الزناتي": لقد سجلت النقابة العامة مواقفها وكذا اتحاد المعلمين العرب، مؤكدين أن القضية الفلسطينية قضية أرض وعرض لا فصال فيها ولا تفريط في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحقيق سيادته على أرضه.

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