الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الزناتي: أموال المعلمين تخضع لرقابة صارمة من الدولة

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين
ads

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب التحية إلى المعلمين المصريين لجهودهم في خدمة العملية التعليمية، وبناء الأجيال.

وأكد "الزناتي"، خلال كلمته في اجتماع رؤساء الفرعيات ورؤساء اللجان النقابية اليوم الأحد، أن المعلمين يدركون حجم ما تبذله النقابة من جهود لتقديم أفضل الخدمات للمعلمين وأسرهم، موضحًا أنه منذ تولى المجلس الحالي المسئولية قبل ١٠ أعوام ويتجدد هذا اللقاء في كل عام، من أجل الإعلان عن خدمات أفضل للمعلمين.

وقال "الزناتي" إن الزيادات التي يقررها صندوق الزمالة في الميزة التأمينية ليست منحا من الدولة، ولا عطايا تحل على النقابة، وإنما هي نتاج للاستثمار الجيد في أموال المعلمين، والحفاظ على مقدرات النقابة.

وشدد نقيب المعلمين على أن أموال صندوقي الزمالة والمعاشات، وكل مقدرات النقابة تخضع لرقابة صارمة، ومحاسبة دقيقة للغاية من الأجهزة الرقابية بالدولة، وأن المجلس الحالي يسعى بكل طاقة ويبذل كل جهد من أجل تقديم خدمات أفضل للمعلمين على كل المستويات.

ودعا "الزناتي" جموع المعلمين أن يكونوا صفا واحدا في دعم القيادة السياسية في موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية، ورفض المقترح الأمريكي بتهجير الفلسطينيين عن أرضهم.

وتابع "الزناتي": لقد سجلت النقابة العامة مواقفها وكذا اتحاد المعلمين العرب، مؤكدين أن القضية الفلسطينية قضية أرض وعرض لا فصال فيها ولا تفريط في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحقيق سيادته على أرضه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد المعلمين العرب الميزة التامينية حق الشعب الفلسطيني خلف الزناتى نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب نقيب المعلمين نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب

مواد متعلقة

"الشيوخ" يناقش مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة وفتح باب التقنين غدا

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

مشروع قانون جديد بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة.. الشيوخ يناقشه الأسبوع المقبل.. تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين الأراضي.. 1000 جنيه رسم عن كل فدان.. و10 جنيهات للمباني

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

العرب تخلوا عنا، نعيم قاسم يتحدث إلى المرجفين والمدبرين: المنطقة تواجه مؤامرة شيطانية، والاحتلال لا ينتظر مبررا للحرب والدليل الـ39 ألف هجوم (فيديو)

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

الفنان حسن يوسف في حوار نادر مع "فيتو": مبارك اضطهدني فنيًا ورفض تكريمي.. القائمون على الإنتاج مجموعة جهلاء.. عشقت فاتن حمامة ثم كرهتها بسبب صالح سليم.. ولولا الشعراوي لأصبحت متطرفا

الرئاسة في أسبوع.. السيسي وولي عهد السعودية يبحثان أزمات المنطقة وتعزيز التعاون بمختلف المجالات.. افتتاح محطة بشتيل.. تعيين حسن محمود رئيسا للمخابرات العامة.. واستقبال وزيري خارجية إيران وإسبانيا
ads

الأكثر قراءة

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

السيسي يؤكد لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار بغزة

محمد صلاح يستهدف رقمين قياسيين أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

قرار جمهوري بتجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 25

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2025

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

سنة الله، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 62 من سورة الأحزاب (فيديو)

ماذا تقول الملائكة للكافرين يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية