الأحد 16 فبراير 2025
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باحث يفوز بالمركز الثاني في جائزة DAIDA Foundation العالمية لأطروحات العمران

باحث يفوز بالمركز
باحث يفوز بالمركز الثاني في جائزة DAIDA Foundation
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حقق الباحث أحمد بدر الدين إنجازًا عالميًا بحصوله على المركز الثاني في جائزة DAIDA Foundation العالمية لأطروحات العمران، والتي شهدت منافسة قوية بمشاركة 40 أطروحة من 22 مؤسسة أكاديمية في 11 دولة، تحت عنوان “التمدن والطبيعة: معالجة التناقض”.

باحث بعين شمس يفوز بالمركز الثاني في جائزة DAIDA Foundation العالمية لأطروحات العمران

في إنجاز جديد يعكس التميز الأكاديمى والبحثى لبرنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) بجامعة عين شمس، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس. 

وجاء هذا التكريم عن أطروحته المتميزة “تقييم تدخلات التصميم الحضري المراعية لندرة المياه في المواقع التاريخية: منطقة الخليفة بالقاهرة التاريخية كدراسة حالة، والتي سلطت الضوء على استراتيجيات مبتكرة للحفاظ على المياه في النسيج العمراني التراثي.

كما حصل الباحث أحمد بدر الدين على منحة إضافية لتمويل تنفيذ الجانب التطبيقى من أطروحته، وذلك سيتيح له تنفيذ أفكاره الرائدة على أرض الواقع في القاهرة، مما يعزز من تأثير أبحاثه في مجال التصميم الحضري المستدام.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود الدؤوبة التي بذلها الباحث، إلى جانب الدعم والتوجيه العلمي الذي تلقاه من أساتذته المشرفين: وهم  الدكتور أحمد سامي، الدكتورة ليوني فيشر،  والدكتورة سامية سعد.

كما يعكس حرص فريق عمل برنامج IUSD بقيادة الأستاذ الدكتور محمد صالحين والمنسقين د. ميرهام قلج وم. أنجى سمير على دعم طلبة البرنامج ليس فقط لإتمام متطلبات شهاداتهم الأكاديمية ولكن أيضًا في اكتساب التقدير على الساحة الدولية.

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