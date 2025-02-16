الأحد 16 فبراير 2025
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أخبار مصر

الآن استعلم عن موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من محافظة قنا

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظة قنا، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية   

وأوضح الجهاز أنه يتوالى إعلان مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.


وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

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