أزمة كبرى تواجه الزمالك قبل لقاء الأهلي

يواجه فريق الزمالك أزمة كبيرة قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في الدوري المصري يوم 22 فبراير الجاري، حيث يهدد الغياب 6 لاعبين من التشكيلة الأساسية بسبب حصولهم على إنذارات في المباريات الماضية، مما يجعلهم مهددين بالإيقاف في المباراة القادمة إذا حصلوا على إنذار آخر في لقاء اليوم أمام بتروجت في الدوري.

أول هؤلاء اللاعبين هو أحمد مصطفي “زيزو”، الذي حصل على إنذارين في مباراتي سيراميكا كليوباترا وفاركو، ما يضعه على أعتاب الغياب عن مباراة الأهلي إذا تحصل على إنذار ثالث.

محمود بنتايك، لاعب خط الوسط، يُعد من بين اللاعبين المهددين أيضًا بعد حصوله على إنذارين في مباراتي سموحة وفاركو، وهو ما يجعله في خطر الغياب عن الديربي إذا نال بطاقة صفراء أخرى.

سيف الجزيري، مهاجم الفريق، حصل على إنذارين في مباراتي حرس الحدود وفاركو، ليصبح مهددًا بالغياب في مواجهة الأهلي في حال حصوله على إنذار ثالث.

حسام عبد المجيد، حصل هو الآخر على إنذارين في مباراتي غزل المحلة وبيراميدز، مما يجعله ضمن اللاعبين الذين قد يغيبون عن المباراة المهمة إذا نال بطاقة صفراء أخرى.

أحمد حسام، لاعب الزمالك، جمع إنذارين في مباراتي سموحة والجونة، ما يعني أن أي إنذار آخر سيحرم الفريق من خدماته في اللقاء المقبل ضد الأهلي.

وأخيرًا، نبيل عماد “دونجا”، الذي حصل على إنذارين في مباراتي مودرن سبورت والإسماعيلي، وهو الإيقاف الثاني له هذا الموسم، ما يجعله مهددًا بالغياب عن مواجهة الأهلي إذا حصل على إنذار آخر.

من المؤكد أن غياب أي من هؤلاء اللاعبين سيؤثر على تشكيل الزمالك في المباراة الهامة أمام الأهلي، حيث يعول الجهاز الفني على كل واحد منهم في المباراة الحاسمة.

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