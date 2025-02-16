الزيارة الأولى منذ تولي منصبه.. استقبال حاشد لأحمد الشرع في اللاذقية (فيديو)

وصل الرئيس السوري في الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى مدينة اللاذقية، بشمال غرب البلاد.

استقبال حاشد لأحمد الشرع في اللاذقية

جنون جماهيري شعبي في اللاذقية لحظة رويتهم الرئيس أحمد الشرع لأول مرة بينهم



اللاذقية أكثر مدينة عانت من طغيان عائلة الأسد وفسادها، ودفعت الثمن الأكبر من القهر والأسر والتنمّر والتشبيح من عائلة جميل الأسد وحافظ الأسد وبيت مخلوف وشاليش وباقي الطغمة الحاكمة pic.twitter.com/9DekmyxW7O — أحمد العقدة (@alokdehahmad) February 16, 2025



وقالت وسائل إعلام سورية: إن هذه الزيارة تعد الأولى للشرع إلى اللاذقية منذ توليه منصب رئيس الحكومة الانتقالية.

موكب أحمد الشرع إلى ساحة الشيخ ضاهر وسط المدينة

ورصدت مقاطع فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول موكب أحمد الشرع إلى ساحة الشيخ ضاهر وسط المدينة.

وقد تجمع حشود من الناس في ساحة الشيخ ضاهر لاستقبال الشرع، وسط انتشار أمني واسع وإغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة.

وكان الشرع قد زار السبت كل من مدينة إدلب حيث تجول في شوارعها وقام يزيارة إلى مخيمات النازحين.

كما قام الشرع يوم السبت الماضي، بزيارة إلى مدينة حلب، وأقام جلسة حوارية مفتوحة، جمعت عددًا من وجهاء وأعيان حلب وريفها رجالًا ونساء، بحضور محافظ حلب عزام الغريب وعدد من المسؤولين، للحديث عن واقع البلد وبحث سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.

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