الأحد 16 فبراير 2025
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أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

سفاح المعمورة، فيتو
سفاح المعمورة، فيتو

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أعمال تفتيش دقيق لشقة خامسة بمنطقة العصافرة كان قد استأجرها سفاح المعمورة نصر الدين. ا وذلك عقب بلاغ مالك العقار وخشيه أن يكون هناك جثه بها.

شقة جديدة بالعصافرة لسفاح المعمورة 

ولم تعثر الأجهزة الأمنية على جثث جديدة في تلك الشقة التي تقع بشارع ٦ بمنطقة العصافرة بالدور الأرضي أيضا والتي تبعد شارعا واحدا عن الشقة التي عثر فيها على جثمان رجل مدفون أسفل الردم وعليه طبقة خرسانة والذي تبين عقب ذلك أنه مهندس.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية البحث في شقق جديدة والتي كان المتهم قد استأجرها ووصلت إلى ١٨ شقة عن أي ضحايا للمتهم.

واستدعت النيابة سفاح المعمورة من جديد لسماع أقواله في الجثة الثالثة التي عثر عليها في شارع ٧ بمنطقة العصافرة. 

شقيقة الضحية الثالثة 

وقالت مني ابراهيم، شقيقة الضحية الثالثة: إن اسمه محمد إبراهيم وهو مهندس في بداية الستينات من عمره وتغيب منذ أكثر من ثلاث سنوات وكانت آخر مكالمة له مع المحامي المتهم نصرالدين، وقالت: "كان أخي مذعورا وهو يتحدث معي وكذلك عندما تحدث مع زوجته".

وأضافت: "فجأه أصبح لا يرد علينا ويرسل لنا رسائل بأنه ترك الإسكندرية وباع عقار له وسيارة وتزوج ولا يريد أن يسأل عليه أحد"، واتهمت المحامي بانه قتل شقيقها واستولى على متعلقاته.

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العثور على جثة جديدة لسفاح المعمورة في الإسكندرية

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