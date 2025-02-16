إجراء تحليل المخدرات للمتهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

أمرت النيابة العامة، بإجراء تحليل المخدرات لـ3 أشخاص متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وذلك لكشف تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

حيث تبين أنهم قاموا بغسل الأموال من خلال تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال، التي قدرت قيمتها بنحو 70 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.