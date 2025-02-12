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حوادث

حجز مالك شركة بالإسكندرية بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة العملة

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز مالك شركة بالإسكندرية بتهمة غسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة وصول التحريات. 

غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للاستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.

 

 

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