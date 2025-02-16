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رياضة

الكلاسيكو الإيطالي، موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان والقنوات الناقلة

مباراة يوفنتوس وإنتر
مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الايطاليه نحو مباراة يوفنتوس وإنترميلان في قمة الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم.

ترتيب يوفنتوس وإنتر ميلان 

يدخل إنتر ميلان اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة الصدارة. على الجانب الآخر، يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 43 نقطة، ويطمح إلى حصد الثلاث نقاط لتعزيز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان 

وتقام مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة على  ملعب أليانز ستاديوم.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

وتنقل المباراة  عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري الإيطالي الممتاز وبالتحديد  أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

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