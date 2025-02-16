أمريكا تتحدى العالم وتزود إسرائيل بقنابل إم كيه 84.. تزن نصف طن متفجرات.. تخترق الخرسانة والمعادن.. تتسبب في دمار هائل.. ومخاوف من استكمال جيش الاحتلال لحرب الإبادة في غزة

كشفت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تل أبيب تلقت شحنة من قنابل "إم.كيه-84" الثقيلة من الولايات المتحدة، بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظرا فرضته إدارة سلفه جو بايدن على تصدير الذخائر، وفق وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك على الرغم من اعتراف محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن قنابل "إم.كيه-84"

"إم.كيه-84" هي قنبلة غير موجهة تزن 2000 رطل، ويمكنها اختراق الخرسانة السميكة والمعادن؛ ما يسبب دائرة انفجار واسعة.

استخدمت قنابل "إم كيه"، التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، بنسخ أكثر تطورًا، بعدما قامت واشنطن بتحويلها إلى قذائف ذكية، عبر إضافة نظام تحديد الموقع العالمي "جي بي إس" إليها.

ويقدر وزن المتفجرات في قذائف "إم كيه-84" بنصف طن، وتصل دائرة تأثيرها إلى 365 مترا.

وتضمنت حمولة السفينة من القنابل الثقيلة القنبلة "إم كيه-84" MK-84.

ووفقا لمعلومات وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد وصل إلى إسرائيل أكثر من 76,000 طن من المعدات العسكرية في 678 رحلة جوية و129 عملية شحن بحرية.

وتعتبر هذه أكبر عملية شحن جوي وبحري في تاريخ دولة إسرائيل.

رفضتها إدارة بايدن ومررها ترامب

ورفضت إدارة بايدن السماح بتصديرها إلى إسرائيل خوفا من تأثيرها على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة.

وأرسلت إدارة بايدن آلاف القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنه مسلحو حركة حماس من غزة، لكنها أوقفت لاحقا إحدى الشحنات. ورفع ترامب الحظر الشهر الماضي.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت متأخر من أمس السبت، إن "شحنة الذخيرة التي وصلت إلى إسرائيل الليلة، والتي أفرجت عنها إدارة ترامب، تمثل مخزونا مهما للقوات الجوية ولجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبمثابة دليل جديد على التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة".

قدرة اتفاق وقف إطلاق النار



ووصلت الشحنة بعد أيام شهدت قلقا بشأن قدرة اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة على الصمود، بعد أن تبادلت حركة حماس وإسرائيل الاتهامات بانتهاك شروط الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي، ويتضمن تبادل الرهائن المحتجزين في غزة بمعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

وأعلنت واشنطن عن مساعدات لإسرائيل بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الحرب.

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