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أخبار مصر

وزير العمل يشهد اختبارات مرشحين للعمل بالخارج (صور)

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل , فيتو

شهد وزير العمل  محمد جبران، صباح اليوم الأحد، اختبارات الكوادر المصرية المرشحة للعمل في شركة متخصصة في الخدمات الأمنية، بإحدى الدول العربية، وذلك على 137 وظيفة حارس أمن، ومحاسب، وسائق، بحضور وفد من تلك الدولة.

وفي نفس السياق، وبحضور وفد إماراتي شهد الوزير جبران اختبارات نظرية للكوادر المصرية من الشباب المرشحين للعمل بفندق إرث أبوظبي التابع لنادي ضباط القوات المسلحة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على 50 وظيفة مدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني بالنادي، وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان رئيس المكتب العمالي بالإمارات.

وقال الوزير جبران إن هذه الفرص تأتي ضمن الخطوات التي تحرص "الوزارة" من خلالها على دعم الشباب وتوفير فرص عمل تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم، مؤكدا على توجيهاته إلى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب بالخارج، خاصة وأن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في تجهيز كوادر ذات مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأكد الوزير جبران للشباب المرشح، أنهم سفراء بلادهم في الخارج،وان قنوات الاتصال مع الوزارة مفتوحة معهم باستمرار لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

ومن جانبها أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل على أن فرص عمل الامارات تتميز بمجموعة من الامتيازات ومنها أن الراتب الشهري يصل إلى 9000 درهم إماراتي شامل بدل السكن والانتقالات،وأن ساعات العمل، 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقانون العمل الإماراتي،ومدة العقد، سنتان مع إمكانية التجديد..كما أن الفرص المتوفرة لإحدى الدول العربية على مهن: حارس أمن ومحاسب وسائق فالرواتب سيتم تحديدها حسب الخبرة، مع توفير الضمان الصحي والسكن والمواصلات لموقع العمل، من خلال الشركة الطالبة، كما أوضحت أن التعاقد سيكون لمدة 3 سنوات.

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