اقتصادية قناة السويس: ميناء العريش استقبل 76 سفينة لتصدير البضائع خلال يناير الماضي

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر يناير الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,2 مليون طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 341 الف حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 285 سفينة متنوعة خلال الشهر.

ميناء العريش البحري يستقبل 76سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 578 الف طن خلال يناير الماضي

واستقبل ميناء العريش البحري 76سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 578 الف طن في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي شهده ميناء العريش.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 88 سفينة بطاقة محققة 353 الف طن وعدد حاويات 27 الف حاوية مكافئة،

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يناير 2025 عدد121 سفينة بطاقه محققة 3,3 مليون طن وعدد حاويات 314 ألف حاوية مكافئة.

وتعمل الهيئة دائمًا على جذب الخطوط الملاحية العالمية والمستثمرين لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المختلفه في ظل ما تشهد موانيها من أعمال تطوير شملت البنية التحتية والفوقية خاصة الأرصفة البحرية القادرة على إستيعاب السفن العملاقة.

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