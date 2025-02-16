الأحد 16 فبراير 2025
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أخبار مصر

مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في معرض آيدكس أبوظبي 2025 بالإمارات

معرض ومؤتمر الدفاع
معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس أبوظبي 2025
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افتتح اليوم محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشئون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر الدفاع الدولي ٢٠٢٥، تحت رعاية الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشارك الهيئة العربية للتصنيع  في الدورة 17 من معرض ومؤتمر  الدفاع الدولي آيدكس أبوظبي 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار “الدفاع المتطور: والإبتكار، التكامل، والمرونة”، ضمن الجناح الرسمي لجمهورية مصر العربية الفترة من ١٧ - ٢١ فبراير ٢٠٢٥. 

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم الترحيب باللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، من قبل كل من محمد بن مبارك المزروعي  وزير دولة لشئون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور ناصر  حميد النعيمي الأمين العام لمجلس التوازن الإماراتية واللواء الركن دكتور مبارك سعيد الجابري وكيل مساعد للإسناد والصناعات الدفاعية ومني أحمد الجابر رئيس مجلس الإمارات للصناعات الدفاعية.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر المشاركة في الجلسات النقاشية بالمؤتمر.

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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة العربية للتصنيع دولة الإمارات العربية المتحدة
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