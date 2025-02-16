76 شركة مصرية تشارك في معرض "بيج 5" بالرياض لتعزيز صادرات مواد البناء

تشارك 76 شركة مصرية متخصصة في قطاعات مواد البناء في فعاليات معرض "بيج 5" المقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 15 إلى 27 فبراير 2025، وذلك في إطار الجهود المكثفة لتعزيز صادرات مصر من مواد البناء إلى الأسواق العربية والإقليمية، وخاصة السوق السعودية التي تُعد واحدة من أكبر الأسواق الواعدة في المنطقة.

تعزيز العلاقات التجارية المصرية السعودية

ويُقام المعرض وبالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء المصري، والتمثيل التجاري المصري، وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية، ويأتي هذا الحدث كجزء من استراتيجية مصرية أوسع تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يشهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تعد أكبر مشاركة مصرية في قطاعات مواد البناء في معرض خارجي.

ويهدف المعرض إلى عرض أحدث المنتجات والتقنيات في مجال مواد البناء، بما في ذلك الأسمنت، والحديد، والزجاج، والسيراميك، والأدوات الصحية، بالإضافة إلى تقنيات البناء الحديثة والمستدامة، كما يوفر منصة مثالية للشركات المصرية لعقد لقاءات مع كبار المستثمرين والمقاولين والمشترين من السعودية ودول الخليج.

وتمثل الشركات المصرية المشاركة في المعرض قطاعات متنوعة من صناعة مواد البناء، بما في ذلك شركات رائدة في إنتاج الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والزجاج وشركات التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى شركات متخصصة في تقنيات البناء الحديثة والمستدامة، وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز صادراتها غير البترولية، وخاصة في قطاع مواد البناء الذي يُعد أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

السعودية تُعد واحدة من أهم الأسواق بالنسبة للصادرات المصرية في قطاع مواد البناء

السعودية تُعد واحدة من أهم الأسواق بالنسبة للصادرات المصرية في قطاع مواد البناء، حيث يعمل المجلس التصديري لمواد البناء على تذليل العقبات التي تواجه المصدرين، وتوفير الدعم اللازم لهم لتعزيز حضورهم في الأسواق الخارجية حيث قفزت صادرات القطاع إلى أسواق المملكة لتسجل 1.5 مليار دولار في 2024.

وافتتح فعاليات المعرض محمد العجلان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبار المستثمرين والمشترين في قطاع البناء والتشييد.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

وتأتي مشاركة الشركات المصرية في معرض "بيج 5" في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تطورًا كبيرًا، حيث تعمل البلدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع البناء والتشييد الذي يشهد طفرة كبيرة في السعودية بفضل رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية.

ويعكس المعرض التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي، حيث توفر مصر منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بينما توفر السعودية سوقًا كبيرًا وواعدًا لهذه المنتجات، ومن المتوقع أن تسهم المشاركة المصرية في تعزيز صادرات مواد البناء إلى السعودية، حيث من المستهدف زيادة الصادرات للملكة بما يوازي 10% بنهاية 2025.

ومعرض "بيج 5" يُعد فرصة ذهبية للشركات المصرية لتعزيز حضورها في السوق السعودية، التي تُعد بوابة مهمة لأسواق الخليج والشرق الأوسط من خلال هذه المشاركة، وتسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كواحدة من أهم الدول المصدرة لمواد البناء في المنطقة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة المصرية لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

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