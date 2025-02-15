وزير الصناعة يلتقي مستثمرى السويس ويوجه بالحل الفورى لأى معوقات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا بمقر شركة سيراميكا كيلوباترا جروب بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة مع مستثمرى السويس، بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، ومحمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة سيراميكا كيلوباترا، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية، وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

يأتي هذا في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية (داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمرين بكل محافظة) للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

وفى مستهل الاجتماع أكد الوزير استمرار وزارة الصناعة فى نهجها بمواصلة اللقاءات مع مستثمري كافة المناطق الصناعية بمختلف المحافظات وكذا اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تم تشكيلها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 بعضوية 12 من الوزراء بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجهات التى تتعامل مع المستثمرين الصناعيين بهدف تقديم الدعم وتذليل كافة التحديات للمستثمرين بشكل فوري .

ولفت إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التى يتم اتخاذها فى هذا الصدد.

كما استعرض الوزير أبرز القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها فى إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/ 8/ 2024 مؤكدًا أن محاور الخطة ارتكزت على أسس حقيقية وواقعية، تراعي احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حاليًا، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي

ولفت فى هذا الصدد إلى أنه من أهم القرارات التى تم اتخاذها هو تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية، وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي

وأشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وفق آلية تتسم بالدقة والشفافية والحوكمة، بالاضافة الى تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.

وفى هذا السياق لفت الوزير الى اتخاذ وزارة الصناعة لعدد من القرارات الهامة التى تساهم فى منع تسقيع الأراضي، وكذلك عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة محددات وضوابط انشاء المناطق الحرة العامة وكذا صياغة معايير منح الرخص الذهبية وذلك فى ضوء حوكمة الاجراءات المتعلقة بكافة الانشطة والمشروعات الصناعية.

وأكد الوزير استمرار الحكومة فى التوسع فى انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بمختلف المحافظات بهدف تخفيف العبء عن الموانئ البحرية، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية بما يساهم فى سرعة التداول، وخفض تكاليف الانتظار بالموانئ البحرية كما تعمل المناطق اللوجستية على توفير خدمات إضافية للموانئ البرية مثل المخازن والمصانع المرتبطة بأعمال التصدير والاستيراد، علاوة على أنها توفر مساحات كبيرة يمكن استخدامها في أنشطة مختلفة.

وقد أثمر لقاء الوزير مع مستثمرى السويس عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطلب علاء قطب السيد صاحب شركة ألفا بلاست المتضمن إعادة تحديد المساحة الخاصة بتوسعات مشروعه بعتاقة بالسويس الجديدة

حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة مكونة من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية وممثل عن وزارة الكهرباء ومسئول المنطقة الصناعية للمعاينة الميدانية لمصنعة واتخاذ اللازم بشأن وجود كابلات جهد متوسط داخل نطاق قطعة الأرض المخصصة لمشروعه كما وجه الوزير ممثلى شركة الكهرباء بتنفيذ كافة الاجراءات المطلوبه لتزويده بالقدرات الكهربائية المطلوبة لمصنعه وإعفائه من اي غرامات خلال الفترة الماضية

وأكد على اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتوفير كميات المياة اللازمة لتشغيل المصانع بالسويس من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.



ثم توجه الوزير يرافقه محافظ السويس ورئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كيلوباترا لتفقد مصنع الدورادو، أحد مصانع شركة سيراميكا كليوباترا، بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وذلك في إطار سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها للمنشآت الصناعية بمختلف المناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومدى التطور الذي تشهده الصناعة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي.

حيث يعتبر هذا المصنع هو أحد مصانع شركة سيراميكا كليوباترا، والمتخصص فى إنتاج بلاط سيراميك، أرضيات وحوائط البورسلين، الجلاية وحجر الجلاية، سلبس، الأدوات الصحية وإكسسواراتها، فاين فير كلاي وإكسسواراتها، بلاستيك سديلى، التعبئة والتغليف الخشبية، رش وتصنيع الهناجر، تصنيع البانيوهات الصيني واكليريك.

وتفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع والتي شملت خط المكابــس وخط المجفف وخط الجليز (البطانــة) وخط الصنفرة والجلــي بالاضافة الى مخرج الأفران والمعمل المركزى ومعرض منتجات المصنع، مشيدا ً بمواصلة عمليات التطوير والتحديث التى تقوم بها الشركة فى هذا القطاع حيث ينتج مصنع "الدورادو" جراند اسلابات مقاس 120×240 لأول مرة فى مصر.

جدير بالذكر أن شركة سيراميكا كليوباترا تمتلك 22 مصنعا على مساحة 7.3 مليون متر بإجمالى استثمارات 25 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه للمصنع الجديد.

وفى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمصنع الدورادو التابع لشركة سيراميكا كليوباترا، أعرب الوزير عن سعادته بزيارة أحد أهم القلاع الصناعية الكبرى فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى صناعة السيراميك والبورسلين والذى يشهد تطورا كبيرا فى هذا القطاع من خلال إنتاجه لبلاطات جراند اسلابات مقاس 120×240 لاول مرة فى مصر، حيث يتم إنتاجه بجودة عالية وبأسعار تنافسية تسهم فى تحقيق انطلاقة حقيقية فى صناعة السيراميك والبورسلين فى مصر والشرق الاوسط.

وأشار الوزير إلى أهمية هذا المصنع المقام على مساحة 650 ألف متر والذى يبلغ حجم استثماراته 50 مليون دولار، وطاقته الإنتاجية حوالى 5 ملايين متر سنويا بنسبة مكون محلى 82% ويصدر المصنع 32% من إنتاجه للخارج، ويوفر فرص عمل مباشرة تبلغ 1200 فرصة عمل بخلاف العمالة غير المباشرة وهو ما يجسد تطبيق أحد أهم محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة والمتضمن التوظيف من اجل الانتاج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير على تكاتف كافة السادة الوزراء بالمجموعة الوزارية ورؤساء الهيئات والجهات التى تتعامل مع المستثمرين الصناعيين، بهدف تذليل كافة التحديات التى تواجه المستثمرين معاهدا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى على النهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعى.

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