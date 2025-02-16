بالقانون والإعلام، هكذا تحارب مصر ختان الإناث

لا تزال ممارسات ختان الإناث في مصر تمثل قضية شائكة، تتقاطع فيها العادات المجتمعية مع القوانين الصارمة التي تسعى لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة، فرغم اعتبارها جريمة في نظر القانون وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، إلا أنها ما زالت تُمارس في بعض المناطق، مدفوعة بموروثات ثقافية ودينية مغلوطة، ومع تصاعد الجهود الرسمية والمجتمعية لمكافحة هذه الجريمة، تم تشديد العقوبات في محاولة لردع المخالفين.

ختان الإناث، جريمة مغلفة بالعادات

تعود جذور ممارسة ختان الإناث إلى قرون مضت، حيث كانت تُعتبر طقسًا مجتمعيًا للحفاظ على "الشرف والعفة"، رغم غياب أي مستند ديني أو طبي يدعمها، ورغم التحذيرات الصحية القاطعة، إلا أن بعض الأسر لا تزال تتمسك بهذه العادة، مما يعرض الفتيات لمخاطر جسدية ونفسية جسيمة، تشمل النزيف الحاد، الالتهابات، والاضطرابات النفسية المستديمة.

واستجابةً للنداءات الحقوقية، شهد القانون المصري تعديلات متتالية لتغليظ عقوبات ختان الإناث، ففي 2008، تم إقرار عقوبات بالحبس من 3 إلى 7 سنوات لمن يقوم بهذه الجريمة، قبل أن يتم تشديدها مجددًا في 2016، لتصل إلى السجن من 5 إلى 7 سنوات، وغرامات مالية ضخمة تصل إلى مليون جنيه في حال التسبب في أضرار جسيمة أو وفاة الضحية.

ورغم التشريعات الرادعة، إلا أن التطبيق لا يزال يواجه تحديات على أرض الواقع، خاصة في المناطق الريفية، حيث تتم العمليات في الخفاء، وسط نقص الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الممارسة، مما يتطلب حلولًا أكثر شمولًا تتجاوز العقوبات إلى التثقيف والتغيير السلوكي.

الإعلام، السلاح الأقوى في مواجهة الختان

مع تصاعد الحملات التوعوية، أصبح الإعلام أحد أهم الأسلحة في معركة القضاء على ختان الإناث، عبر برامج توعوية، ومقالات صحفية، وأعمال درامية تناقش القضية بعمق. وقد أسهمت هذه الجهود في تغيير قناعات الكثير من الأسر، إلا أن المشوار لا يزال طويلًا لتحقيق تغيير جذري.

ورغم تراجع نسب ختان الإناث في مصر، إلا أن الطريق نحو القضاء عليه تمامًا لا يزال يتطلب تنسيقًا أكبر بين الحكومة، منظمات المجتمع المدني، والإعلام، لضمان حماية الفتيات من ممارسات تنتهك حقوقهن الأساسية. فالمعركة ليست فقط في ساحات القضاء، بل في العقول أيضًا، حيث يبقى التغيير المجتمعي هو الحاسم في إنهاء هذه الظاهرة للأبد.

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