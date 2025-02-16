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حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة 600 ألف جنيه من صيدلية بالعمرانية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة 600 ألف جنيه وجهاز لتسجيل كاميرات المراقبة من صيدلية بمنطقة العمرانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

القبض على متهمين بسرقة صيدلية بالجيزة 

وكان رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث العمرانية، المقدم أيمن السكوري، يفيد بأن مالكة الصيدلية قد حضرت إلى ديوان القسم وحررت محضرًا بسرقة 600 ألف جنيه وجهاز لتسجيل كاميرات المراقبة.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عمرو حجازي، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، تمكن الفريق من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم: محمود.ش (25 عامًا، دليفري)، محمد.م (22 عامًا، دليفري)، وعادل.م (25 عامًا، عامل).

وتم القبض عليهم بواسطة المقدم أيمن السكوري والقوة المرافقة له، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وأرشدوا عن المسروقات، وقد تولت النيابة التحقيق في القضية.

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قاضي معارضات الجيزة العمرانية الجيزة
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