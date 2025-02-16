إسرائيل تتسلم شحنة قنابل ثقيلة أمريكية

قالت القناة "12" الإسرائيلية، إن شحنة القنابل الثقيلة التي أخَّر الرئيس الأمريكي السابق جوبايدن تسليمها، وصلت الليلة الماضية إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية: "تسلمنا شحنة القنابل التي أخرت إدارة بايدن تسليمها إلى إسرائيل".

تسليم قنابل ضخمة لإسرائيل تعرف باسم أم القنابل

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أعلن عزم بلاده تسليم قنابل ضخمة لإسرائيل تعرف باسم "أم القنابل".

أقوى قنبلة غير نووية يتم تصميمها

وكان ويتكوف يتحدث عن قنبلة "جي بي يو-43/بي" التي تعرف بكونها أقوى قنبلة غير نووية يتم تصميمها وملقبة بـ"أم القنابل".

وبحسب الصحيفة الألمانية، "أعلن ويتكوف أنه سيسلم أحد أقوى أنظمة الأسلحة غير النووية إلى إسرائيل، وقال إن البنتاجون سيرسل قنابل ضخمة يبلغ وزنها 11 طنا، والتي يمكنها أيضًا تدمير المخابئ العميقة".

وأضافت أن "هذه القنابل الجوية التقليدية ذات القوة التفجيرية الهائلة، تعرف باسم (الانفجار الجوي الضخم المنظم) (MOAB)".

ورأت الصحيفة، أن "الإشارة واضحة، يمكن للجيش الإسرائيلي أن يستخدمها لمهاجمة منشآت تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في إيران".

وتابعت: "تعتبر عمليات التسليم المخطط لها أيضا بمثابة إشارة إلى الاتجاه المستقبلي في مواجهة طهران".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "هذه القنابل الضخمة كانت مدرجة على قائمة رغبات الإسرائيليين منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن جميع الرؤساء من جورج دبليو بوش إلى جو بايدن رفضوا تصديرها، وقد فعل ترامب الشيء نفسه في ولايته الأولى".

واستنتجت أن "المحللين العسكريين يحكمون حتى الآن بأن الجيش الإسرائيلي لا يملك القدرات الكافية لتدمير البرنامج النووي الإيراني".

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