جنات تستعد لطرح أغاني جديدة بعد عيد الفطر

بدأت الفنانة جنات تجهيز عدد من الأغاني الجديدة تمهيدا لطرحها بعد عيد الفطر 2025، بشكل سينجل.

أغاني جنات الجديدة

وتتواجد جنات في الاستديو لتسجيل عدد من الأغاني وتتعاون فيها مع محب غبور وبلال محمد ويوسف حسين وغيرهم من صناع الموسيقى.

ومن ناحية أخرى كانت النجمة المغربية جنات طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "كأنك روح" من ألحان مدين، وكلمات أحمد عيسى، وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس، وحملت الأغنية طابع الرومانسية

أغنية وحدة واحدة

ومن ناحية أخري كانت جنات طرحت في وقت سابق أحدث أعمالها الغنائية، والتي جاءت بعنوان “وحدة واحدة”، وذلك علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية وحدة وحدة لـ جنات

وتأتي أغنية “وحدة وحدة” من كلمات وألحان: شريف شادي وتوزيع يوسف حسين، بمكس الماستر لمهندس الصوت ماهر صلاح.

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