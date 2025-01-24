بحضور جنات، أحمد جمال يكشف فيديو جديد من خطوبته

فاجأ المطرب أحمد جمال الجمهور، بنشره لمقطع فيديو جديد من حفل خطوبته والذي أحتفل به يوم الإثنين الماضي وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.

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خطوبة أحمد جمال

وظهر في الفيديو الفنانة جنات التي حرصت على مشاركة أحمد جمال فرحته بحفل خطوبته حيث أنها قامت بالغناء وإلتقاط الصور مع العروسين.

وكان المطرب أحمد جمال أعلن خطبته من خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر أحمد جمال صورة له برفقة خطيبته، وعلق قائلًا: حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم، وبشارككم فرحتي النهارده بخطوبتي أنا وفرح.. عقبالكم جميعًا.

أحمد جمال

وفي سياق آخر، كان الفنان أحمد جمال قد حاول في وقت سابق أن يسهم في إنقاذ طفلين حالتهما خطرة ويحتاجان إلى زراعة قلب حسب ما أكدت والدتهما.

وقال أحمد جمال من خلال فيس بوك: "من شوية شفت استغاثة أم لطفلين حالتهما خطرة جدًّا ومحتاجين زرع قلب حسب وصفها لحالتهما. أتمنى من مؤسساتنا الخيرية أو معهد القلب أو مستشفى الدكتور مجدي يعقوب النظر بعين الرحمة والعطف على الأم اللي محتاجة مساعدة لعل وعسى نكون سبب كلنا في شفاء أطفالها وربنا يجازيكم كل خير".

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