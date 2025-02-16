الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، هل يظهر أحمد داوود بشخصيتين بمسلسل "الشرنقة"

مسلسل الشرنقة
مسلسل الشرنقة

كشفت منصة watchit الإلكترونية عن البوستر الرسمي لمسلسل "الشرنقة" المقرر عرضه عبر منصتها حصريًا خلال الماراثون الرمضاني 2025 المقبل، ويخوض بطولته الفنان أحمد داود، وظهر الفنان أحمد داوود، خلال البوستر الرسمي لمسلسل "الشرنقة" بشخصيتين.

وتساءل البعض هل سيظهر الفنان أحمد داوود خلال احداث العمل بشخصيتين أم أنه مجرد دعاية للعمل.

 

قصة مسلسل الشرنقة 

وتدور قصة مسلسل الشرنقة حول "حازم إبراهيم" محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا مظلمة حول أعمال غير قانونية داخل الشركة، مما يدفعه لاتخاذ قرار يغير مسار حياته بالكامل، ويقوده إلى رحلة مليئة بالغموض والصراع من أجل البقاء واكتشاف الذات.

 

 

أبطال مسلسل الشرنقة 

والمسلسل بطولة كل من أحمد داود، مريم الخشت، سارة أبي كنعان، صبري فواز، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت، وغيرهم.

 

 

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