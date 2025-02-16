قائمة مسلسلات رمضان 2025 المعروضة على art

استطاعت مجموعة قنوات ART أن تحصل على حق عرض 5 أعمال درامية عبر شاشاتها خلال السباق الرمضاني لعام 2025، وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسل "شباب امرأة" الذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، وتتناول أحداثه تفاصيل العمل السينمائي الذي حمل نفس الاسم وقدمته الراحلة تحيه كاريوكا.



مسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من: محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

كما سيتم عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال الذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

وتم التعاقد مع الشركة المنتجة لمسلسل حسبة عمرى الذي تقوم ببطولته الفنان روجينا ليتم عرضه عبر قنوات art خلال سباق رمضان، وتقدم روجينا دور "سوسن" التي يطردها زوجها من منزل الزوجية بعد خلاف كبير بينهما، وتطالب بحق "الكدّ والسعاية" وأن يكون لها النصف من كل ممتلكات زوجها بعد أن تطلق نفسها منه.

مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

وسيتم عرض مسلسل فهد البطل أيضًا عبر مجموعة قنوات art، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

أبطال مسلسل فهد البطل

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان.

ويتم عرض مسلسل عقبال عندكم الذي يقوم ببطولته النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم عبر شاشة art في رمضان 2025، وتشهد أحداث مسلسل عقبال عندكم الذي يقوم ببطولته النجمان حسن الرداد وايمي سمير غانم وقوع خلافات بينهما ضمن إحدى القصص التي يتضمنها العمل.

وانتهت أسرة مسلسل عقبال عندكم من تصوير ما يزيد على نصف مشاهد العمل، المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.