موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على توتنهام، مساء اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، في ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام ضد مان يونايتد



وتنطلق صافرة مباراة توتنهام ضد مان يونايتد في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بالجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد



وتعد شبكة قنوات “beINSPORTS” هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بينما يحتل توتنهام المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 57 نقطة

2- آرسنال 53 نقطة

3- نوتينجهام فورست 47 نقطة

4- مانشستر سيتي 44 نقطة

5- بورنموث 43 نقطة

6- تشيلسي 43 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

8- فولهام 39 نقطة

9- أستون فيلا 38 نقطة

10- برايتون 37 نقطة

11- برينتفورد 34 نقطة

12- كريستال بالاس 30 نقطة

13- إيفرتون 30 نقطة

14- مانشستر يونايتد 29 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

16- وست هام يونايتد 27 نقطة

17- وولفرهامبتون 19 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري الإنجليزي



برايتون 3-0 تشيلسي

ليستر سيتي 0-2 أرسنال

وست هام 0-1 برينتفورد

ساوثهامبتون 1-3 بورنموث

أستون فيلا 1-1 إيبسويتش تاون

مانشستر سيتي 4-0 نيوكاسل يونايتد

فولهام 2-1 نوتينجهام فورست

كريستال بالاس 1-2 إيفرتون

الأحد 16 فبراير

ليفربول ضد وولفرهامبتون - 4:00 مساءً

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً

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