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رئيس منطقة الإسكندرية يتابع تدريبات معلمي الحاسب الآلي ويجتمع بقيادات المنطقة

رئيس منطقة الإسكندرية
رئيس منطقة الإسكندرية يتابع تدريبات معلمي الحاسب الآلي، فيتو

تفقد  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تدريبات معلمي ومعلمات الحاسب الآلي ضمن تدريبات المنهج الجديد للصف الأول الإعدادي وحث المتدربين على الاهتمام بتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات الطلاب لدخول المرحلة الجديدة من استخدام التقنية في مجال التعليم. 

 

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على الجانب الآخر، اجتمع  مع قيادات التعليم بالمنطقة للوقوف على ما وصلت إليه لجان المتابعة خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني، وتعزيز النقاط الإيجابية، والعمل على تلافي السلبيات التي شابت الأسبوع الأول.

 

 كما بحث "أبوخزيمة "طرق جذب الطلاب للمعاهد الأزهرية، وتفعيل الأنشطة الطلابية.

وفي ضوء الاستعداد لإقامة احتفالية الأزهر الشريف بيوم التأسيس عقد فضيلته اجتماعا مع اللجنة التنسيقية للاحتفالية، حيث تم توزيع الأدوار، وتعريف كل فرد بالمهام المسندة إليه، فضلا عن وضع التخطيط الجيد للخروج بالاحتفالية بالشكل الذي يليق بمؤسسة الأزهر الشريف.


حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية من داخل الديوان إلى جانب مديري الإدارات التعليمية وقدم فضيلته الشكر للجميع وتمنى لهم التوفيق والسداد.

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الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة للصف الاول الإعدادي والذكاء الاصطناعي مجال التعليم

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