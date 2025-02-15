أعلن صندوق التنمية الحضرية غلق باب التقديم على شقق عواصم تطوير المحافظات غدا الأحد والتي يطرحها بعدد من المحافظات، والشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.

وتفاصيل الشقق كالتالي:

مدينة نصر- حي الواحة مدينة نصر

المشروع على مساحة 40 فدانًا مساحة ويضم 54 عمارة أرضي و11 متكرر مواعيد التسليم خلال سنة.

كامل التشطيب متوسط مساحة الشقة 182 مترًا مربعًا

أسعار تبدأ من 5.279169 مليون جنيه

مقدم حجز 15% تبلغ 791875 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 224 ألف جنيه (20 قسط) ووديعة صيانة 280 ألف جنيه.

والسداد حتى 5 سنوات بدون فوائد.

شقق المعصرة

المشروع على مساحة 10 أفدنة ويضم 9 عمارات والعمارة تتكون من أرضي و9 متكرر ومواعيد التسليم خلال سنة ومتوسط مساحة الشقة 113 مترًا.

والشقق كاملة التشطيب

أسعار تبدأ من 1.759 مليون جنيه ومقدم حجز 263 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 74.7 ألف جنيه تتضمن 20 قسطًا ووديعة صيانة 71 ألف جنيه وأنظمة السداد حتى 5 سنوات.

الأوقاف شبرا

مساحة المشروع 23 فدانًا ويضم 25 عمارة تتكون العمارة من أرضي و10 أدوار متكررة ومواعيد الاستلام خلال سنة.

والشقة مساحة 113 مترًا مربعًا والدور يتكون من 8 شقق.

اسعار تبدأ من 1.302 مليون جنيه ومقدم الحجز 195 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 55 ألف جنيه (20 قسط) ووديعة صيانة 69 ألف جنيه السداد حتى 5 سنوات بدون فوائد.

الحريري الشرقية

مساحة المشروع 21 فدانًا ويضم 40 عمارة والعمارة تتكون من أرضي و8 متكرر والتسليم خلال عام متوسط مساحة الشقة 136 مترًا والدور يتكون من 4 شقق.

أسعار تبدأ من 1.970 مليون جنيه ومقدم حجز 295 ألف جنيه و83 ألف جنيه قسط ربع سنوي ووديعة صيانة 104 آلاف جنيه.

كفر الشيخ 2

مساحة المشروع 30 فدان ويضم 33 عمارة وتتمون من ارضي و11 متكرر والتسليم خلال سنة والشقة مساحة 113 متر والدور يضم 8 شقق

اسعار تبدأ من 1.700 مليون جنيه ومقدم الحجز 255 ألف جنيه و72 ألف جنيه قسط ربع سنوي و90 ألف جنيه وديعة صيانة

كفر الشيخ 3

المشروع على مساحة 108 فدان ويضم 109 عمارة والعمارة تضم ارضي و11 دور متكرر والتسليم خلال سنة ومساحة الشقة 113 متر كاملة التشطيب والدور يتكون من 8 شقق

اسعار تبدا من 1.706 مليون جنيه ومقدم حجز 255 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 72 ألف جنيه ووديعة صيانة 90 ألف جنيه

الفيوم

المشروع على مساحة 14 فدان ويضم 14 عمارة من ارضي و9 ادوار متكررة والتسليم خلال سنة

والشقة مساحة 113 متر كاملة التشطيب والشقة تتكون من 8 شقة

اسعار تبدأ من 1267 مليون جنيه مقدم الحجز 190 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 53 ألف جنيه ووديعة صيانة 67 ألف ججنيه

المنيا

مساحة المشروع 40 فدانا ويضم 78 عمارة تتكون من أرضي و5 مكرر والتسليم خلال سنة

الشقق كاملة التشطيب سوبر لوكس ومساحة الشقة 135 متر والدور يضم 4 شقق

اسعار تبدأ من 2.487 مليون جنيه ومقدم الحجز 373 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 105 آلاف جنيه ووديعة صيانة 132 ألف جنيه

سوهاج المحلج

مساحة المشروع 10 أفدنة يضم 14 عمارة من ارض و8 متكرر والتسليم خلال سنة

الشقق بمساحة 113 مترا والدور يضم 8 شقق كاملة التشطيب

اسعار تبدأ من 1.646 مليون جنيه مقدم الحجز 247 مقدم الحجز وقسط ربع سنوي 69 ألف جنيه ووديعة صيانة 87 ألف جنيه

تقسيم السلام قنا

المشروع على مساحة 67 فدانا يضم 99 عمارة ارضي و8 متكرر التسليم خلال سنة بمساحة 113 مترا مربعا والدور من 8 شقق

اسعار تبدا من 1.441 مليون جنيه مقدم حجز 216 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 61 ألف جنيه ووديعة صيانة 76 ألف جنيه

السويس

المشروع على مساحة 53 فدانا تضم 158 عمارة على أرض و5 متكرر والتسليم خلال عام مساحة 90 متر والدور يضم 4 شقق

اسعار تبدأ من 880 مليون جنيه ومقدم الحجز 132 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 54 ألف جنيه ووديعة الصيانة 61 ألف جنيه

السويس أرض الصفا

مساحة المشروع 85 فدانا ويضم 243 عمارة من أرض و5 متكرر والتسليم خلال عام مساحة الشقة 90 متر مربع والدور يتكون من 4 شقق

اسعار تبدأ من 845 مليون جنيه مقدم حجز 126 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 59 ألف جنيه ووديعة صيانة 56 ألف جنيه

القليوبية اسكو شبرا الخيمة

المشروع على مساحة 22 فدانا ويضم 36 عمارة من أرضي و9 متكرر والتسليم خلال عام كاملة التشطيب مساحة الشقة 175 ألف جنيه

اسعار تبدأ من 2.256 مليون جنيه مقدم الحجز 338 ألف جنيه قسط ربع سنوي 95 ألف جنيه ووديعة صيانة 119 ألف جنيه

المنوفية – أرض الراهب

مساحة المشروع 15 فدانا يضم 19 عمارة أرضي و10 متكرر مساحة الشقة 113 متر كاملة التشطيب والدور على 8 شقق

اسعار الشقق من 1.396 مليون جنيه ومقدم الحجز 209 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 59 ألف جنيه ووديعة الصيانة 74 ألف جنيه

الشرقية – كفر الحمام

مساحة المشروع 83 فدانا يضم 75 عمارة ارض و9 متكرر والشقق مساحة 113 مترا والدور على 8 شقق كاملة التشطيب

سعر الشقة 1.299 مليون جنيه مقدم الحجز 194 ألف جنيه.. وقسط ربع سنوي 55 الف جنيه ووديعة صيانة 69 ألف جنيه

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