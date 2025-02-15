الأحد 16 فبراير 2025
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اقتصاد

"أميك" يرصد أفضل 13 سيارة صغيرة الحجم بالسوق

سيارات
سيارات

يبحث الكثير من المستهلكين عن افضل السيارات صغيرة الحجم التي تتلاءم فئات الشباب وبأسعار مناسبة.

 ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، أفضل السيارات الصغيرة بمصر خلال اجمالي عام 2024.
فإن أفضل مبيعات السيارات الصغيرة بمصر كالتالي:
1 – نيسان صني بمبيعات 12.175 ألف سيارة وحصة 54%.
2- هيونداي أكسنت RB فيالترتيب الثاني بمبيعات 5516 سيارة وحصة 25%.
3- MG5 بمبيعات 1757 سيارة وحصة 8%.
4- رينو تاليانت 906 سيارة وحصة 4%.
5 – سوزوكي بالينو 595 سيارة وحصة 3%.
6- سوزوكي سويفت 359 سيارة وحصة 2%.
7- بايك U5 بلس 267 سيارة وحصة 1%.
8- سوزوكي سياز 244 سيارة وحصة 1%.
9- سوزوكي ديزاير 184 سيارة وحصة أقل من 1%.
10- ميتسوبيشي أتراج 167 سيارة وحصة أقل من 1%.
11- أوبل كورسا 148 سيارة.
12- سيتروين سي اليزيه 79 سيارة.
13- ميتسوبيشي ميراج 75 سيارة.

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