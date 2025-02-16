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حوادث

أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة عاطلين بحيازة وترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام. 

وأقر المتهمان خلال التحقيقات بحيازتهما كمية من المخدرات بقصد الاتجار، مؤكدين أنهما كانا يبيعان المواد المخدرة بكميات صغيرة، ثم تطور الأمر ليشمل كميات أكبر.

وقال المتهمان: "كنا بنجيب الحشيش والاستروكس ونبيعها لناس في المنطقة، ومكنش حد فينا حاسس بخطورة اللي بنعمله".

وأشارا إلى أنهما كانا يتعاونان مع بعض الأشخاص الموثوق بهم للحصول على المواد المخدرة، وكانوا يتسلمون الكميات المطلوبة حسب احتياجهم.

 

وتعود بداية الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام من ضبط المتهمين بحوزتهما 400 جرام من مخدر الحشيش و700 جرام من مخدر الاستروكس.

وبسؤالهما عن تلك المواد، أقر المتهمان باستخدامها للترويج والتربح غير المشروع.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة السلام النيابة العامة

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