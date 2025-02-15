القبض على شخص أشعل النيران في سيارة محامية ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص أشعل النيران بسيارة محامية بسبب خلاف بينهما بمنطقة بولاق الدكرور.

النيران تلتهم سيارة محامية ببولاق الدكرور

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محامية تفيد بقيام مجهول بإشعال النيران بسيارتها الملاكي بدائرة القسم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد هوية مرتكبى الواقعة.



وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص بسبب خلافات مع المحامية صاحبة السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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