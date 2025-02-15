السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على شخص أشعل النيران في سيارة محامية ببولاق الدكرور

حريق سيارة
حريق سيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص أشعل النيران بسيارة محامية بسبب خلاف بينهما بمنطقة بولاق الدكرور.

 

النيران تلتهم سيارة محامية ببولاق الدكرور

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محامية تفيد بقيام مجهول بإشعال النيران بسيارتها الملاكي بدائرة القسم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد هوية مرتكبى الواقعة.


وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص بسبب خلافات مع المحامية صاحبة السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيران تلتهم سيارة محامية ببولاق الدكرور النيران تلتهم سيارة محامية النيران تلتهم سيارة محامية ببولاق بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور أمن الجيزة

مواد متعلقة

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

تجديد حبس سائق توك توك أشعل النيران في زميله بالعمرانية

حبس سائق توكتوك أشعل النيران في زميله بسبب أولوية الحصول على الركاب
ads

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق نشب في محمصة بالإسكندرية (صور)

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

هاتريك مرموش يمنح السيتي فوزا مستحقا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

كارثة جديدة بانفجار أكبر براكين إثيوبيا، الخبراء يكشفون تأثيره على سد النهضة

عمر مرموش يسجل ثالث أهداف السيتي في شباك نيوكاسل

الحساب الرسمي للمنتخب الوطني يهنئ مرموش بعد هاتريك نيوكاسل

منوعات

المزيد

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

6 أرقام قياسية لعمر مرموش بعد تسجيل هاتريك في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

داعية إسلامي: تحويل القبلة اختبار إلهي لتمييز المؤمنين عن 3 أصناف من البشر(فيديو)

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية