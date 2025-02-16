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حوادث

حبس 4 أشخاص وسيدة لحيازتهم 17 كيلو مواد مخدرة بالدقهلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 17 كيلو مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم فى محيط محافظة الدقهلية.


وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 

 

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة الدقهلية عن ضبط (4 عناصر إجرامية، سيدة) بدائرة مركز شرطة جمصة، وبحوزتهم (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس – 3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات - 3 قطع سلاح أبيض).

 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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